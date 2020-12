권오봉 여수시장, 돈 없어 재난지원금 지급 못했다더니 언론 홍보비는 320% 올려

일부 종편 방송에는 해마다 수 천만원씩, 지역 언론에는 기 십만원에 불과해

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 권오봉 여수시장은 불통소리에도 꼼짝 안하고 언론인을 가려가면서 면담과 인터뷰 등에 응하는 자치단체장으로 일부 언론에는 알려져 있다.

이러한 지적을 받고 있는 권오봉 여수시장이 언론 홍보비를 320% 대폭 올려 지출한 것이 알려지면서 일부 언론들의 반발이 커질 것으로 보인다.

권오봉 시장이 취임한 지난 2018년 여수시가 언론사에 지출한 홍보비는 1억7500만원이다.

지난해 여수시 언론 홍보비는 5억5120만원으로 대폭 올려서 지출했다.

지난 2018년에 비해 320% 올려 지출한 것이다.

올해 여수시가 지난달까지 지출한 언론 홍보비는 지난해보다 1000만원 많은 5억6120만원으로 집계돼 앞으로 더 추가될 전망이다.

일부 언론은 여수시 업무추진비 대부분이 선심성 이라며 권오봉 여수시장이 쓰고 있는 업무추진비를 가지고 “올해 총무과만 4억 원이 넘는다, 주로 식비로 지출, 접대성 경비는 참석 인원만 기재 증빙서류 없다”고 지적했다.

비판 기사를 보도한 기자를 출입금지 시키거나 보도자료를 보내지 않고, 언론인 면담을 거절 하는 등의 행보를 보인 권 시장이 그동안 홍보비를 대폭 올려 마음에 드는 일부 언론에만 지급했다는 지적이다.

특히, 여수시는 시민들이 정서와 맞지 않은 특정의 종편 방송에 수 천만원씩 광고비를 지출해 가면서 전남과 여수를 기반으로 하는 언론에는 푸대접한 정황이 나타났다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr