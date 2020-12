유승민 “文대통령, 직무유기 죄…코로나 백신 조기 확보 못해”

"최대한 빨리, 다양한 종류로 확보해 국민에 보고해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 10일 “문재인 대통령은 코로나 백신을 조기에 확보하지 못한 무능과 직무유기의 죄를 저질렀다”며 “다른 나라 정부들은 백신을 조기 확보해놓고 곧 접종을 시작하는데 우리는 언제 접종을 시작할지조차 불확실하다”고 비판했다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “우리 정부가 유일하게 계약을 맺은 아스트라제네카 1000만명 분은 ‘2~3월부터 단계적으로 도입될 예정’이라고 하지만 임상 3상도 끝나지 않아 올해 안에 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받지 못할 가능성이 높다”며 “화이자와 모더나의 경우 빨라도 내년 하반기, 늦어지면 2022년까지 넘어갈 수도 있는 상황”이라며 이같이 말했다.

유 전 의원은 “내년 2~3월부터 마치 4400만명 분을 접종하기 시작하는 것처럼 정부가 발표한 것은 국민을 속이는 거짓말”이라며 “이제 와서 뒤늦게 계약에 나서니 화이자와 모더나는 물량이 없고 아스트라제네카는 아직 승인도 나지 않은 참담한 상황”이라고 지적했다.

유 전 의원은 “지금부터는 공수처니 탄소중립이니 그런 것들은 다 치우고 백신을 최대한 빨리, 다양한 종류로, 충분히 확보해서 국민에게 보고하라”며 “백신 조기 확보 계획을 다시 수립해서 국민에게 보고하고, 계획대로 하기 위해 정부는 총력을 경주해달라”고 밝혔다.

유 전 의원은 “국민 한분 한분이 백신 접종을 할지, 접종을 한다면 어느 제약사의 백신을 접종할지, 선택할 수 있는 자유를 분명히 보장하라”라며 “원하는 국민들은 화이자나 모더나의 백신을 맞을 수 있어야 한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr