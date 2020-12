경북도, '결혼이주여성 지원사업' 행안부장관상 … 외국어 강사 발굴

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도가 추진하는 결혼이민여성 이중언어강사 사업이 행정안전부 주관 '지자체 외국인주민 지원 관련 우수사례 발표대회'에서 행정안전부장관상(장려상)을 수상했다.

10일 경북도에 따르면 행정안전부는 전국 지자체에서 제출한 48개의 우수사례 중 내·외부 전문가 심사를 통해 20개 사례를 우선 선정했다. 이어 국민과 외국인 주민이 참여하는 온라인 심사(광화문1번가, 총 6924명 참여)를 거쳐 6개의 우수사례를 최종 선정, 9일 비대면으로 우수사례 발표대회를 열었다.

경북도에서 발표한 '결혼이민여성 이중언어강사 일자리사업'은 결혼이민여성이 이중언어강사로 방과 후 교실, 지역아동센터, 어린이집, 유치원, 읍면동 주민센터 등에서 도민을 대상으로 무료 외국어 강습을 진행하는 프로젝트다.

경북도는 2016년 도교육청과 업무협약을 시작으로 43명의 이중언어강사가 방과 후 학교에서 강의하는 소규모 사업으로 시작했지만, 매년 예산을 확대하고 삼성전자의 후원까지 이끌어 내는 등 사업규모를 확대해 왔다.

지금까지 경북도에서 배출한 이중언어 강사는 총 251명이다. 베트남어, 중국어, 영어로 시작해 캄보디아어, 일본어, 러시아어 등 다양한 언어로 점차 늘려가고 있다.

이원경 경북도 아이여성행복국장은 "전국 결혼이민자를 대상으로 중앙단위로 관리하는 이중언어인재 명부에 등재된 경북도의 이중언어인재는 전국의 30%나 차지할 정도로 수준이 높다"며 "결혼이민여성들이 이중언어강사 활동으로 역량을 강화해 전문통역사 등 전문적인 일자리로 나아갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

