당국 "3차유행, 가장 크고 장기상향 추세…매우 엄중"(종합)

확진자 1만명 느는 데 20일…"아직 정점 아냐"

수도권 진단검사 14일부터 확대…타액·신속검사도

[아시아경제 최대열 기자] 방역당국이 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유행양상이 과거 유행에 견줘 훨씬 크고 빠르게 진행되고 있는 것으로 본다고 10일 밝혔다. 현재 급격한 증가세로 이어지고 있지는 않지만 아직 '정점'이 아니라는 점도 분명히 했다.

이상원 중앙방역대책본부 역학조사분석단장은 이날 브리핑에서 "현재 유행은 올해 발생했던 세 차례 유행 가운데 가장 큰 규모이며 가장 장기적"이라며 "백신으로 코로나19를 물리치는 그 순간까지 여러번 고비를 넘겨야 하며 이번 유행은 가장 강력한 도전이라고 생각한다"고 말했다.

당국에 따르면 지난 1월 하순 국내 첫 환자가 보고된 후 누적 확진자가 1만명이 될 때까지는 74일 걸렸다. 이후 1만명이 늘어나는 데 151일 걸렸고, 또 다시 1만명이 늘어 누적 확진자 3만명이 될 때 까지는 80일 정도 걸렸다. 이날 기준 누적 확진자는 4만98명으로, 다시 1만명이 늘어나는 데 걸린 기간은 20일에 불과하다. 문제는 여전히 여전히 하루 600명 이상 새로 확진판정을 받는 등 확산세가 좀처럼 꺾이지 않고 있다는 점이다.

이 단장은 "현재 유행은 빠르면서도 꾸준하게 올라가는 경과로 정점까지 올라가는 데 1, 2차 유행에 비해 훨씬 더 장기적으로 올라가는 추세를 보이고 있다"며 "아직까지 정점인지에 대한 것도 명확하지 않다"고 말했다.

환자를 치료하기 위한 의료체계 붕괴를 막기 위해서는 어떻게든 증가속도를 끌어내려야 한다고 강조했다. 위중증상태 환자가 빠르게 늘어나는 등 인명피해 우려가 커졌는데, 확산속도를 늦춰야만 확진 후 제때 치료받는 일련의 과정이 원활히 돌아가야하기 때문이다.

이 단장은 "우리가 아무런 조치가 없었을 때보다 확실히 증가세는 줄어들고 있지만 여전히 환자 증가세가 이어진다는 것은 대단히 위험한 일"이라며 "(현 상황을) 매우 엄중하게 인식하게 있고 재생산지수가 1 이하로 내려올 때까지 조금 더 많이 노력해야 한다"고 말했다.

임시선별진료소 150곳 추가·익명검사 도입

코·목 검체 PCR→타액 PCR→신속항원 順 권고

당국은 이를 위해 환자가 집중된 수도권 일대 진단검사를 확대하기로 했다. 수도권 일대 임시선별진료소 150여곳을 추가해 오는 14일부터 3주간 운영한다. 이곳에선 진단검사를 원하는 누구나 무료로 검사를 받을 수 있다. 코와 목 안쪽의 검체를 활용한 비인두 PCR 검사법을 우선적으로 쓰며 검체를 편리하게 채취하는 타액(침) PCR검사법이나 신속항원검사도 병행한다.

타액검사는 기존과 같이 PCR방식이라 양성반응이 나오면 곧바로 확진판정이 내려지며 신속항원검사는 선별검사라 양성이 나오면 다시 비인두도말 PCR 검사로 확인검사를 거쳐야 한다. 이 검사에서 양성이 나와야 최종 확진판정을 받는 것이다. 과거 서울 이태원 일대 유행이 번졌을 때처럼 검사를 유도하기 위해 휴대전화 번호만 남기는 익명으로 검사받을 수 있다. 타액검사나 신속항원검사에 쓰는 진단시약(키트) 수급이 부족할 일은 없을 것으로 당국은 내다봤다.

이 단장은 "(확진여부를 가리는) 표준검사법은 비인도 PCR법이기에 가능한 권고할 것이며 PCR검사를 할 수 없는 응급실이나 격오지 같은 곳에서는 보다 쉽게 쓸 수 있을 것"이라며 "요양기관처럼 수시로 검사가 필요할 때 간편하게 쓸 수 있는 방법으로 사용범위가 있다"고 말했다.

