고흥군, 민선 7기 고흥을 빛낸 우수시책·사업 10건 최종 선정

군민이 직접 뽑은 ‘고흥군정 BEST 10’ 발표

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 10일, 군민의 손으로 직접 선정한 ‘고흥군정 BEST 10’을 발표했다.

‘고흥군정 BEST 10’은 민선 7기 기간 동안 추진한 우수 시책과 사업 중에서 고흥을 빛낸 대표적인 성과를 군민들과 함께 공유하기 위해 마련됐다.

군은 지난 10월 각 부서에서 추천한 55건을 발전기여도, 군민 수혜도, 지속 가능도 등 객관적인 기준에 따라 내부평가를 거쳐 19개의 후보군을 압축하고, 11월 2주간 5천여 명의 군민이 참여한 온·오프라인 투표를 통해 최종 10건을 선정했다.

우선 이번에 선정된 ‘고흥군정 BEST 10’ 의 1위부터 5위까지 살펴보면 ▲고흥군 역대 최대 국도비 확보(1위), ▲고흥군 유사 이래 최대 규모의 사업인 스마트팜 혁신밸리 유치(2위), ▲치매안심요양병원 신축(3위), ▲녹동~제주간 여객선 유치(4위), ▲1개 면(面) 규모의 귀농·귀촌 인구유치(5위)가 선정됐다.

특히 ‘고흥군정 BEST 10’ 1위를 차지한 ‘고흥군 역대 최대 국도비 확보’는 그동안 송 군수와 전 직원들이 예산확보를 위해 사업 타당성 논리를 개발하고 인적 네트워크를 총동원하여 중앙부처와 국회를 열정적으로 방문해서 얻어낸 결과를 군민들이 높이 평가한 것으로 분석된다.

‘고흥군정 BEST 10’ 의 6위에서 10위는 ▲고흥 노인건강복지타운 조성(6위), ▲고흥군 치매안심센터 운영(7위), ▲주민숙원 도로 3개소 개통(도양 북촌, 동일 덕흥, 과역 독대~슬항/8위), ▲고흥 유자 석류 축제 개최(9위), ▲찾아가는 군민 사랑방 추진(10위)이다.

송귀근 군수는 “민선 7기 2년 4개월 동안 군민과 함께 이룩해 온 ’고흥군정 BEST 10’을 발표하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다면서, 앞으로 고흥 발전과 군민 행복 증진에 더욱 매진해 나가겠다”고 말했다.

군 관계자는 ‘’고흥군을 대표하는 ‘고흥군정 BEST 10’ 선정에 참여해 주신 군민들께 감사드리며, 민선 7기 고흥 군정을 수행하면서 군민과 함께하는 소통의 자리를 자주 만들어 가겠다“고 밝혔다.

