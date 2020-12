농기계 1위 대동공업, 73년만에 ‘공업’ 떼고 사명 ‘대동’ 변경 추진

‘미래농업 리딩기업’으로 기업 이미지 전환 목적

[아시아경제 김희윤 기자] 대동공업은 기업 브랜드를 강화하기 위해 사명변경을 추진한다고 10일 밝혔다.

대동공업은 창업주 고(故) 김삼만 회장이 '농업 기계화를 통한 사업보국' 기치를 내걸고 1947년에 경남 진주에서 대동공업사를 설립했다. 1962년 국내 농기계 업체 최초로 동력 경운기를 생산 보급하면서 종합 농기계 회사로서의 도약과 국내 농업 기계화의 염원을 담아 1966년 지금의 대동공업주식회사로 사명을 변경했다.

이후 1960~1970년대에 트랙터, 콤바인, 이앙기 등을 국내 최초로 보급한 대동공업은 1980년대 해외 수출을 시작해 현재 세계 70여개국에 수출하는 글로벌 농기계 회사로 거듭났다.

대동공업은 올해 '미래농업 리딩기업'의 비전을 제시하고 자율주행 농기계, 스마트 농업 솔루션 서비스, 농업용 로봇 등 농업 생산성 극대화를 위한 '정밀농업(Precision Farming)' 실현 전략과 계획을 미래사업추진실을 신설했다.

이에 반해 현 사명은 미래농업 리딩기업 이미지보다 전통 제조업 기업 이미지가 강하다는 평가가 있었다. '대동'의 브랜드 파워는 더 키우면서 디지털 농업을 리딩하는 미래농업 기업 이미지로 전환하고자 '공업'을 떼고 ‘대동(DAEDONG)’으로 사명 변경을 추진한다. 대동공업은 내년 제74기 정기 주주총회에서 사명 변경 안건을 처리할 예정이라고 설명했다.

먼저 C.I(Corporate Identity) 리뉴얼을 단행하고 지난 1일 공개했다. 리뉴얼 C.I는 농기계 회사로서의 기업 철학과 가치를 보여주면서 미래농업 리딩기업이 되기 위해 자율주행 농기계, 농업 로봇 등 농업과 관련한 다양한 분야로 확장하겠다는 도전과 변화의 의지를 담았다.

김준식 대동공업 회장은 "73년간 '대동공업'으로 국내 농기계 시장 선도하고 글로벌 농기계 기업으로 도약 했고, 이제는 100년 기업으로 나아가기 위한 '미래농업 리딩기업'으로 변모하고자 사명 변경을 추진한다"며 "73년 농기계업을 기반으로 구축한 경쟁력으로 자율주행 농기계, 농업 솔루션 서비스 등 '정밀농업' 중심의 미래농업을 만들겠다"고 말했다.

