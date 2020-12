고양 식사역 사업 '경제 타당성·재원마련' 난관 봉착

고양시·홍정민 의원, "광역교통개선대책에 식사역 포함해야"

국토부·LH, "재원 검토 중이며 조만간 결론"

[아시아경제 라영철 기자] 2008년 경전철 사업 유보 결정이 내려진 이후 대규모의 아파트 분양과 함께 시작된 불편한 교통 문제 해결 방안으로 제기된 경기 고양 식사역 사업이 경제적 문제에 봉착했다.

10일 경기 고양시는 "이용우· 홍정민 지역구 국회의원과 이재준 고양시장이 지난 8일 킨텍스에서 경기 서북부 광역교통 개선 간담회를 열어 일산지역 교통망 계획에 대해 전반적인 현황과 개선방안을 논의했다"고 밝혔다.

간담회에서 경의선 증량·증편, 대곡 소사선 등 확정 단계나 시공 중인 사업, 국토부와 협의 중인 향후 추진 사업까지 논의했으나, 식사역 추진은 경제적 타당성과 재원 문제로 추진에 어려움을 겪는 것으로 확인됐다.

앞서 2007년 식사동에서는 7천 세대 규모의 아파트 분양과 함께 경전철 도입 논의가 있었으나, 2008년 경전철 사업 유보 결정이 내려진 이후 불편한 교통 문제로 주민 집회와 민원이 제기돼 왔다.

이에 고양시와 홍정민 의원은 식사역 추진이 12월 광역교통개선대책에 포함되도록 관계 부처를 설득하고 있다.

재원 문제 해결을 위해 관계 부처와 협의해 온 홍 의원은 식사역 추진에 필요한 재정 지원을 LH도 부담할 것을 요청하는 한편, 고양시에도 일부 재정 분담을 요구했다.

재원 일부 분담 의사를 밝힌 고양시도 창릉 신도시 발표 후 선제 대응으로 고양시 철도사업특별회계를 설치, 예산 마련에 나섰다.

시는 또 국토부와 LH에 식사역 추진 필요성과 광역교통개선대책 반영을 요구하며, 미반영 시 3기 신도시 관련 어떠한 협조도 불가하다는 입장을 표명하는 등 홍 의원과 한목소리를 내고 있다.

한편, 국토부와 LH는 식사역을 추진해 고양시청과 대곡역으로 연결할 방법과 재원을 검토 중이며 조만간 결론을 내린다는 방침인 것으로 전해졌다.

라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr