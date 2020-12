권봉석 LG전자 대표 "내년 스마트 사업 질적 개선…조금 더 성장할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 권봉석 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 95,100 전일대비 1,100 등락률 -1.14% 거래량 846,063 전일가 96,200 2020.12.10 12:58 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 최근 5일 개인 202만 1351주 순매도... 주가 9만 4700원(-1.56%)LG전자, 가전·휴대폰 서비스 콜센터 품질 우수기업 선정전자 소·부·장 中企, 삼성·LG와 매칭…연대·협력 협약 close 대표이사는 10일 “내년에는 프리미엄 스마트폰 분야에서 성장할 것”이라고 말했다.

권 대표는 이날 오전 11시 서울 삼성동 코엑스에서 진행된 ‘전자·IT의 날’ 시상식에서 취재진과 만나 "내년에는 프리미엄 제품에서 조금 더 성장하고 질적인 개선을 하겠다"며 이같이 밝혔다.

권 대표는 시상식이 진행되기 전에 코엑스에 마련된 전자·IT 전시회 한국전자전(KES)의 LG전자 부스를 둘러봤다.

이어 시상식장으로 향하던 권 대표는 취재진이 “올해 초 간담회에서 내년 모바일커뮤니케이션(MC)본부 흑자전환을 전망했었다”고 말하자 “원가경쟁력을 강화해 개선하고 있다”고 설명했다. 다만 실적 턴어라운드 시점에 대해서는 “열심히 해보겠다”며 언급을 삼갔다.

올해 사업 환경 등에 대한 소감과 관련해 권 대표는 “올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 비상경영 체제를 오래 했다”며 “하반기부터는 정상적으로 하고 있다”고 전했다.

한편 권 대표는 이날 세계 최초로 8K OLED TV 및 롤러블 TV를 개발하는 등 혁신제품을 개발한 공로로 금탑산업훈장을 받았다. 권 대표는 취재진에게 "전자산업 발전을 위해 더 기여하겠다"고 소감을 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr