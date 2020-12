'공무원 노사 화합' 경산시는 국무총리 표창, 노조위원장은 '대통령상'

행안부 주관 '2020년 공무원 노사문화 우수기관' 인증제 평가 시상식

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경산시는 행정안전부가 주관한 '2020년 공무원 노사문화 우수행정기관 인증제' 심사평가에서 국무총리 표창을 받았다. 시상식은 10일 정부세종청사에서 진행됐다.

심사는 노사관계 전문가 등으로 구성된 인증심사위원회에서 서면심사와 현지실사, 대면심사 등 3차에 걸쳐 이뤄졌다. 협력적 노사관계에 대한 노사의 인식과 노력, 협력적 노사문화 실천요소, 합리적 노사관행 정착노력 등이 중점적으로 평가됐다.

3선 경륜의 최영조 경산시장은 취임 초부터 노동조합과 협력과 소통을 통해 안정적인 조직문화를 만들어 왔다는 평가를 받아왔다. 대표적인 노사협력사업으로는 ▲한마음체육대회, 윷놀이 한마당, 노사화합 워크숍 등 화합과 단결의 장 개최 ▲청렴나무 키우기 행사 및 근무혁신 10대 제안 실천 캠페인 ▲런치음악회 및 가족과 함께하는 경산여행 등이다.

최영조 시장은 "그동안 공무원 노사가 존중과 배려로 소통하고 협력한 것이 오늘 큰 상을 받게 된 공"이라고 했고, 박미정 노조위원장은 "앞으로도 집행부와 대화로 소통하고 협력해 상생하는 노사문화 실천을 위해 힘쓰겠다"고 화답했다.

한편, 이날 시상식에서는 건전한 노사문화 구축에 이바지한 공을 인정받아 박미정 경산시공무원노조 위원장이 대통령 표창을 수상했다.

