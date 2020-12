기아차, 통합 모바일 고객앱 'KIA VIK' 리뉴얼 오픈

[아시아경제 김혜원 기자] 기아자동차가 모바일 환경과 사용자 트렌드의 변화, 2년여 간의 실제 고객 사용성 의견을 반영해 통합 모바일 고객앱 'KIA VIK'을 새롭게 리뉴얼 런칭하고 감사 고객 이벤트를 실시한다.

10일부터 내년 1월29일까지 3차례에 걸쳐 진행되는 이번 이벤트는 'KIA VIK' 앱에 가입한 전체 고객을 대상으로 하며, 각 이벤트 기간에 앱의 이벤트 페이지에서 응모하면 된다.

새로 선보인 'KIA VIK' 앱은 고객이 많이 사용하는 메뉴를 직관적으로 재구성하고, 로그인과 동시에 차량 보유 정보 및 소모품 관리, 정비 진행 현황(서비스센터) 등을 바로 볼 수 있는 개인화 서비스를 강화한 것이 특징이다.

이 밖에도 차량 보유 고객뿐만 아니라 기아차에 관심있는 고객을 위해서 '차량 구매' 메뉴를 신설해 신차정보, 시승기, 온라인 견적, 시승 예약, 영업소 방문까지 다양한 정보를 앱에서 바로 얻을 수 있도록 편의성을 개선했다.

기아차는 고객 감사의 의미로 두 달 동안 앱 사용 고객에게 스타일러 의류관리기, 최신 폴더형 스마트폰, 노트북 등을 제공하는 푸짐한 경품 이벤트를 진행할 예정이다.

2018년 출시된 KIA VIK는 차량 구매부터 관리까지 '카 라이프(Car Life)' 전 과정을 스마트폰 하나로 관리할 수 있는 국내 자동차 업계 최초이자 유일의 통합 모바일 앱으로, 출시 2년 만에 157만명이 가입한 기아차의 대표 온라인 채널이다.

