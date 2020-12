관악구, 2020 공공기관 청렴도 평가 ‘2등급’ 달성...전년 대비 2단계 상승

서울시 자치구 중 최고 등급, 부패경험 영역 모든 항목에서 만점 기록...2018~2019년 4등급에서 2등급으로 2단계 뛰어 올라

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)는 국민권익위원회가 발표한 ‘2020년 공공기관 청렴도 측정결과’에서 종합청렴도 2등급을 달성했다.

지난 9일 구는 공공기관 청렴도 측정결과 종합청렴도 2등급을 달성, 2018년부터 2년간 4등급이던 청렴도가 2단계 상승했다고 밝혔다.

특히, 외부청렴도 2단계 상승이 종합청렴도 상승 견인 역할을 했으며, 부패경험 영역은 모든 항목에서 만점을 기록했다.

또 올해는 서울시 25개 자치구 중 1등급을 받은 자치구가 없기 때문에 사실상 최고 등급을 받은 것으로 2개 등급 이상 상승한 기관은 관악구를 포함해 2개 기관 뿐이다.

한편, 2020년 공공기관 종합청렴도 측정은 국민권익위원회가 전국 580개 공공기관을 대상으로 실시, 해당 공공기관과 업무경험이 있는 국민(외부청렴도)과 공공기관의 공직자(내부청렴도) 등이 응답한 설문조사 결과와 부패사건 발생현황을 반영해 종합청렴도를 평가했다.

박준희 구청장은 “이번 평가 2등급 달성은 코로나19 장기화 속에서도 구청을 신뢰해 준 주민들과 최선을 다한 직원 모두가 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 청렴 2등급 상승에 만족하지 않고 주민, 직원 모두가 행복, 청렴문화를 선도하는 도시가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

