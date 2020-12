이시언 '나혼자산다' 하차…"서지승과 결혼 아냐, 연기에 집중"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 이시언이 '나혼자 산다'에서 하차한다. 하차 이유로 공개 연인 서지승과의 결혼설이 제기된 것에 대해서는 부인했다.

이시언은 9일 자신의 인스타그램에 글을 올려 "지난 5년여 간 함께 했던 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'를 올해를 마지막으로 떠나려고 한다"면서 "제작진과 긴 상의 끝에 연기자로서 조금 더 충실할 수 있는 시간을 가지길 바라는 마음을 전달드렸고, 많은 고민 끝에 함께 이 같은 결정을 내리게 됐다"고 밝혔다.

그는 "저에게 '나 혼자 산다'는 평생 잊지 못할 소중한 추억들로 가득하다"며 "언제나 큰 지지로 믿음을 보여줬던 제작진 분들과 오랜시간 동고동락하며 소중함을 알려준 멤버들 덕분에 정말 행복한 시간을 보낼 수 있었다"고 회상했다.

이어 "배우 이시언으로서 뿐만 아니라 인간 이시언의 모습에도 많은 관심과 사랑을 받을 수 있었던 것 모두 엄청난 행운이라고 생각한다. 돌아보면 모든 것이 그저 소중하고, 감사한 마음뿐이다"고 덧붙였다.

하차 사유로 서지승과의 결혼설이 나오자 이시언 측은 "절대 아니다"라고 답했고, 서지승과의 공개 연애가 프로그램에 부담이 된 것 아니냐는 의혹에 대해서도 "아니"라고 일축했다.

'나 혼자 산다' 제작진도 떠나는 이시언에 감사를 표했다. 제작진은 "지난 5년여간 '나 혼자 산다'에서 묵직한 존재감과 큰 웃음으로 기쁨을 선물해준 이시언 회원에게 감사의 마음을 전한다"면서 "연기 활동에 집중하고자 하는 이시언 배우의 의견을 존중해 아쉽지만 이 같은 결정을 내리게 됐다. 앞으로 연기자로 더욱 승승장구하기를 바라며 함께 응원하겠다"고 밝혔다.

한편 이시언은 2016년 '나 혼자 산다'에 합류해 기안84, 헨리, 성훈과 함께 '얼간이' 캐릭터로 활동하며 사랑받았다. 이시언은 25일 방송될 '나 혼자 산다'에 마지막으로 출연한다.

