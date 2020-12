[아시아경제 이관주 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 37,050 전일대비 600 등락률 +1.65% 거래량 367,357 전일가 36,450 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 GS, 정유 테마 상승세에 2.18% ↑GS, 정유 테마 상승세에 1.06% ↑허세홍 GS칼텍스 사장, 주유소 신사업 치고 나간다…'에너지 플러스' 론칭 close 는 자회사 GS에너지가 관계회사인 보령엘엔지터미널의 기발행 회사채 관련 자금보충약정을 제공하기로 결정했다고 8일 공시했다. 약정금액은 3600억원으로 자기자본 대비 6.2%다.

회사 측은 채무자인 보령엘렌지터미널에게 채무불이행 사유가 발생했을 경우 GS에너지가 공동출자자와 연대해 부족한 자금을 보충하게 된다고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr