김강립 식약처장 외식업중앙회와 간담회…"방역 우수업체에 인센티브"

[아시아경제 서소정 기자] "방역관리 우수업체에 대한 행정처분을 감면하고 표창 등 인센티브를 제공하겠다."

김강립 식품의약품안전처(처장 김강립)는 8일 서울지방식약청에서 한국외식업중앙회·한국휴게음식점중앙회와 간담회를 갖고 다양한 지원 방안을 마련하겠다고 밝혔다.

김 처장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세를 꺾기 위해 수도권에서 사회적 거리두기 2.5단계가 이날부터 3주간 시행된다"면서 "민간부문의 적극적인 방역 동참이 필요하다"고 강조했다.

현장의 애로사항을 청취한 김 처장은 "방역 강화로 음식점, 카페 등 많은 어려움이 있을 것"이라면서 "방역관리 우수업체에 대한 인센티브를 제공하는 등 다양한 방안 등을 마련하겠다"고 말했다.

또 방역관리 우수업체에 대한 행정처분 감면, 표창 등 인센티브 제공 방안과 함께 식품진흥기금을 통한 비말차단시설 등 방역물품 지원 근거 마련 등에 대한 의견을 교환했다.

김 처장은 "경제적 어려움 속에서도 코로나19 확산 차단에 최선을 다해 주신 음식점, 카페 등 영업자분들과 관련 협회에 깊이 감사드린다"면서 "국민들께서도 가급적 모든 모임은 취소하고 언제 어디서나 마스크 착용과 손 소독 등 개인 위생수칙을 지켜주시길 바란다"고 당부했다.

