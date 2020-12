[아시아경제 금보령 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 47,100 전일대비 400 등락률 +0.86% 거래량 3,262,945 전일가 46,700 2020.12.08 15:02 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, (주)갤러리아·한화도시개발 합병바이든 취임 D-30…재시동거는 친환경에너지株강세장서 힘 못쓴 '신재생에너지'…개미들 어쩌나 close 은 경영 효율성 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 한화갤러리아를 흡수합병한다고 8일 공시했다.

이번 합병을 통해 한화갤러리아는 소멸하고, 한화솔루션은 존속한다.

한화솔루션 측은 "이번 합병으로 한화갤러리아는 소멸하고 한화솔루션이 한화갤러리아의 기존 사업을 전부 승계 받아 영위할 예정"이라며 "이번 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 한화솔루션 주주의 구성 및 지분율 변동은 없다"고 설명했다.

이와 함께 한화솔루션은 한화도시개발을 분할합병한다. 한화도시개발 사업 부문 가운데 울주부동산 관련을 제외한 나머지 사업부문을 인적분할해 한화솔루션에 흡수합병하고, 한화도시개발은 울주부동산 관련 사업을 영위하는 회사로 존속하게 된다.

