이낙연 “개혁 과업 고통스럽지만 영광스러워…기꺼이 하겠다”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 8일 고위공직자범죄수사처(공수처법) 개정안 통과 등 개혁법안 처리와 관련해 “개혁의 과업이라는 것은 대단히 고통스럽지만 또한 영광스러운 일”이라며 “기꺼이 그 일을 저는 하겠다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 오후 당사에서 열린 민주당 법률위원회 부위원장 임명장 수여식에서 “이제 우리는 권력기관 개혁의 제도화를 이루고 그 다음 발전단계를 지향해가야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “법이란 무엇일까를 생각하는 요즘이다”라며 “법이 누구에게는 특권이고 누구에게는 공포라면 그것은 법치주의가 아니다”라고도 밝혔다.

그러면서 “민주당은 국정원법, 경찰법에 이어 오늘은 공수처법 개정안도 소관 상임위에서 처리했다”며 “법안이 본회의까지 통과되면 이른바 권력기관 개혁을 위한 입법화는 일단락된다”고 강조했다.

이 대표는 “권력기관 개혁과 동시에 코로나19 극복, 민생안정, 경제회복, 미래준비로 중점을 서서히 옮겨가겠다”고 덧붙였다.

