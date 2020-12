JW생명과학, 중국 수액시장 진출 타진

[아시아경제 조현의 기자] JW생명과학 JW생명과학 234080 | 코스피 증권정보 현재가 19,300 전일대비 200 등락률 +1.05% 거래량 106,552 전일가 19,100 2020.12.08 14:30 장중(20분지연) 관련기사 KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체 JW생명과학, 2분기 영업이익 101억…전년동기대비 36%↑[특징주] JW중외제약, 코로나19 치료제 개발 소식에 상승 close 이 중국 영양수액 시장 진출을 준비하고 있다고 8일 밝혔다.

은 지난 4월 해당 사업에 최종 선정돼 현지 컨설팅 업체를 통해 약 7개월간 국내 생산 시설에 대한 실사를 마쳤다. 중국 업체의 요구사항을 사전에 확인해 허가 진행 과정에서의 시행착오를 최소화하는 등 중국 영양수액 시장 진출을 준비했다.

회사 측은 현재 중국 시장의 요구사항을 충족하기 위한 추가 자료를 준비 중이다. 중국 시장이 CMC 분야에서 까다로운 기준을 제시하고 있는 만큼 앞으로도 현지 컨설팅을 기반으로 CMC 분야의 자료 보완에 집중할 계획이다.

은 지난 10월 지주사인 JW홀딩스를 통해 중국 산둥뤄신과 종합영양수액제 '위너프'에 대한 기술수출·완제품 공급 계약을 체결했다. 이번 현지 컨설팅 결과를 활용해 향후 중국 영양수액 시장에 위너프를 성공적으로 정착시키겠다는 목표다.

관계자는 "중국 의약품 시장은 자체적인 규제가 많아 다른 나라에 비해 진출하기 매우 까다로운 지역인 만큼 현지 컨설팅은 필수"라며 "최근 위너프 기술수출과 완제품 공급 계약 체결을 통해 중국 시장 진출의 물꼬를 튼 만큼 철저한 준비로 빠른 시간 내에 성과를 낼 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr