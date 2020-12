고민정 "배현진과 국민의힘 격이 딱 그 정도"

[아시아경제 김영은 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 8일 배현진 국민의힘 원내대변인을 향해 " 배 대변인은 물론 그가 몸담은 국민의힘의 '격'이 딱 그 정도였다는 사실을 다시 확인했다"고 말했다.

이날 고 의원은 자신의 페이스북에 배 대변인의 발언 내용이 담긴 기사를 공유하며 "오늘 아침 배현진 대변인의 기사를 보면서 배 대변인은 물론 그가 몸담고 있는 국민의힘의 '격'이 딱 그 정도였다는 사실을 다시 확인한다"고 말했다.

고 의원은 "우리는 품격을 지켜달라는 말을 참 많이 하지만 품격은 머리로 배운다고 얻어지는 것은 아닐 것"이라며 "오랜 시간 그 사람이 살아온 삶의 내력과 철학 그리고 사람을 대하는 시선 등이 축적되면서 만들어지는 것"이라고 말했다.

그러면서 "자당의 대표에게 '무책임한 뜨내기의 변'이라는 표현을 쓰는 걸 보며 현실을 정확히 읽어내는 '혜안을 가진 대변인'이라고 해야 하나 헷갈린다"면서 "김종인 대표의 앞날이 처량해 보인다"고 꼬집었다.

앞서 배 대변인은 이날 오전 이명박·박근혜 전 대통령에 대한 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 대국민 사과와 관련해 김 위원장이 "사과를 못 하게 한다면 더는 비대위원장직을 맡을 수 없다"는 발언을 한 것을 두고 "무책임한 뜨내기의 변"이라고 말했다.

이어 배 대변인은 김 위원장을 향해 "비상대책의 임무에 충실하시고 당 대표 격의 위원장으로서 처신을 가벼이 하지 않으시길 바란다"며 "위원장이 수시로 '직'을 던지겠다 하시는데 그것은 어른의 자세가 아니다"라고 지적한 바 있다.

