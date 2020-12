나경원 “공수처 탄생, 정권 비판하는 정치인 감옥 갈 것”

“대통령이 잘못 저질러도 침묵해야 하는 나라 될 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 나경원 전 자유한국당 원내대표는 8일 더불어민주당이 국회 법제사법위원회에서 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안을 통과시킨 것에 대해 “공수처가 탄생해도 당장 국민들 내일의 삶이 바뀌진 않을 것”이라며 “그런데 언제부터인가 정권을 비판하는 정치인은 감옥에 가고 정권에 불리한 수사와 재판을 하는 판검사가 쫓겨나는 세상이 돼갈 것”이라고 비판했다.

나 전 원내대표는 이날 페이스북에서 “대통령과 정권이 어떤 잘못을 저질러도 숨죽인 채 침묵해야 되는 무서운 나라가 될 것”이라며 “그러면 권력자들은 비리와 부패를 저지르게 된다. 이것이 역사가 말해주는 진리”라며 이같이 말했다.

나 전 원내대표는 “친문 특권세력과 정권에 줄 잘 대는 자들이 모든 것을 빼앗아 갈 것”이라며 “절대 다수의 국민은 절망과 고통에 빠질 것”이라고 밝혔다.

나 전 원내대표는 “그 때 사람들은 공수처가 탄생했기에 국민의 삶이 무너졌다고 말하게 될 것”이라며 말했다.

