한국조선해양, 미얀마 가스전 해양플랜트 수주 성공

포스코인터내셔널사와 2만7000t급 가스승압플랫폼 1기 LOI접수

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 210,884 전일가 102,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 韓, 11월 선박 수주 1위…세계 발주량 60% 차지한국조선해양, LPG선 2척 1000억원 수주LNG화물창 서비스 대조양 등 韓업체에 끼워판 佛 GTT…과징금 125억 close 이 총 4억5000만달러 규모의 미얀마 해양플랜트 수주에 성공했다.

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 210,884 전일가 102,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 韓, 11월 선박 수주 1위…세계 발주량 60% 차지한국조선해양, LPG선 2척 1000억원 수주LNG화물창 서비스 대조양 등 韓업체에 끼워판 佛 GTT…과징금 125억 close 은 최근 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 13,850 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 289,825 전일가 13,850 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여포스코인터, '프로보노 봉사단' 성과 공유회 개최11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까 close 사로부터 미얀마 가스전 3단계 사업인 가스승압플랫폼(Gas Compression Platform) 1기에 대한 발주의향서(Letter of Intent)를 접수했다고 8일 밝혔다.

이 가스승압플랫폼은 총 2만7000t 규모로 기존 가스생산플랫폼에 연결되어 가스전의 압력을 상승시켜 하루 5억 입방피트(ft³)의 가스 생산량을 유지시키는 역할을 하게 된다. 이 설비는 2024년 상반기까지 미얀마 벵갈만 해상에 위치한 쉐(Shwe) 가스전에 설치된다.

미얀마 가스전 3단계 사업에 대한 개발계획을 미얀마 정부가 최종 승인 하면, 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 210,884 전일가 102,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 韓, 11월 선박 수주 1위…세계 발주량 60% 차지한국조선해양, LPG선 2척 1000억원 수주LNG화물창 서비스 대조양 등 韓업체에 끼워판 佛 GTT…과징금 125억 close 은 설계, 구매, 제작, 운송, 설치, 시운전 등 모든 공정을 일괄도급방식(EPCIC)으로 공사를 수행하게 된다.

이번 수주는 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 210,884 전일가 102,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 韓, 11월 선박 수주 1위…세계 발주량 60% 차지한국조선해양, LPG선 2척 1000억원 수주LNG화물창 서비스 대조양 등 韓업체에 끼워판 佛 GTT…과징금 125억 close 이 지난 2013년 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 13,850 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 289,825 전일가 13,850 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여포스코인터, '프로보노 봉사단' 성과 공유회 개최11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까 close 의 미얀마 가스전 1단계 사업에 참여해 현재 가동 중인 가스생산플랫폼을 성공적으로 제작·인도하면서, 발주처와 깊은 신뢰를 쌓은 것이 배경이 됐다는 분석이다.

포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 13,850 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 289,825 전일가 13,850 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여포스코인터, '프로보노 봉사단' 성과 공유회 개최11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까 close 관계자는 "이번 사업은 포스코그룹의 핵심중점과제인 식량사업과 함께 그룹 내 에너지 밸류체인을 강화하는 계기가 될 것이며, 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 210,884 전일가 102,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 韓, 11월 선박 수주 1위…세계 발주량 60% 차지한국조선해양, LPG선 2척 1000억원 수주LNG화물창 서비스 대조양 등 韓업체에 끼워판 佛 GTT…과징금 125억 close 과의 이번 개발 협력은 국내 해양에너지 산업의 경쟁력 확보와 산업 생태계 조성을 통해 에너지 분야의 시너지를 높일 수 있을 것"이라고 강조했다.

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 210,884 전일가 102,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 韓, 11월 선박 수주 1위…세계 발주량 60% 차지한국조선해양, LPG선 2척 1000억원 수주LNG화물창 서비스 대조양 등 韓업체에 끼워판 佛 GTT…과징금 125억 close 관계자는 "코로나19 확산 등으로 인한 해양시장 침체 속에서 신규 해양설비 공사 수주에 성공하여 그 의의가 크다"며 "최근 국제유가가 반등하는 등 앞으로 해상 가스전 개발이 이어질 것으로 예상돼 신규 수주에 적극 나설 것"이라고 밝혔다.

한편, 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 210,884 전일가 102,500 2020.12.08 12:01 장중(20분지연) 관련기사 韓, 11월 선박 수주 1위…세계 발주량 60% 차지한국조선해양, LPG선 2척 1000억원 수주LNG화물창 서비스 대조양 등 韓업체에 끼워판 佛 GTT…과징금 125억 close 은 2018년 10월 미국 석유개발사인 엘로그 익스플로레이션(LLOG Exploration)사와 약 4억5000만달러 규모의 반잠수식 원유생산설비(FPS)를 수주, 2021년 상반기 완공을 목표로 설비를 제작하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr