국민의힘 “與, 공수처법 '날치기'…역사에 부끄러운 줄 알라”

“秋 같은 공수처장이 그곳의 문지기가 될 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 8일 더불어민주당이 국회 법제사법위원회에서 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안을 통과시킨 것에 대해 “민주당 날치기의 승전고가 국민에겐 민주주의의 조종 소리로 들린다”고 비판했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 “정부·여당은 국민에 그리고 역사에 부끄러운 줄 알라”며 이같이 말했다.

배 대변인은 “민주당은 통수권자인 대통령의 말 한마디에 공수부대 작전같이 삼권분립을 유린했다”며 “이 정권의 음습한 범죄들을 묻어버릴 매립지를 깊게 팠다. 이제 추미애 법무부 장관 같은 공수처장이 그곳의 문지기가 될 것”이라고 지적했다.

배 대변인은 “공수래 공수거다. 세상에 빈손으로 왔다가 빈손으로 가지 않나”라며 “오늘 탐욕스레 얻은 것은 철권의 '절대반지'가 아니라 추락하는 정권에 중력을 더하는 육중한 ‘추’가 될 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr