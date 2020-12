주호영 "공수처장 후보, 文정부 차관급 2명 수용했으나 무산"

[아시아경제 김혜민 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 8일 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보에 대한 여야 원내대표 협상 과정에서 "(최종적으로) 문재인 정권에서 차관급으로 중용된 법조인 2명이 있는데, 그 사람들을 받을 수 있다고 했다"며 "그런데 (여당이) '윤석열 트라우마'로 완전히 자기편이 아닌 사람은 안 쓰려고 한다는 느낌을 받았다"고 말했다.

주 원내대표는 이날 오전 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 여야 원내대표 협상이 틀어진 이유에 대해 이 같이 설명했다. 그는 "한 사람은 본인과 가족이 동의하지 않는다고 하고 한 사람은 왜 받지 않는지 (더불어민주당의) 답이 없는 상태"라고 덧붙였다.

김태년 민주당 원내대표와 주 원내대표는 전날 박병석 국회의장 주재로 만나 "공수처장 후보 추천은 양당 원내대표가 밀도있게 협의하기로 했다"고 협상의 여지를 열어놨었다. 하지만 민주당이 법제사법위원회 법안소위에서 공수처법을 단독 의결하려고 시도하자 국민의힘은 강력 반발하며 국회 철야 농성에 들어갔다.

주 원내대표는 "공수처법은 작년에 민주당과 정의당에 의해 일방 통과되면서 야당 추천위원이 2명이라 야당에서 반대하는 사람은 공수처장을 할 수 없다고 입만 열면 강조했는데 한 번도 시행하지 않고 자기들 마음에 쏙 들고 제 뜻에 맞는, 윤석열처럼 배신할 가능성이 없는 사람을 넣겠다고 하는 것"이라고 비판했다.

그는 그러면서 "심지어 그때 같이 법을 통과시켰던 정의당조차도 한번도 시행해보지 않고 공수처법을 이렇게 바꾸는 것은 웃음거리가 될 거라고 이야기하고 있다"고 지적했다.

주 원내대표는 여당의 법 처리 강행에 대해 "이것은 형식적인 권한을 이용한 공수처법 탈취이지 입법이 아니다"며 "부실 투성이이고 앞뒤가 맞지 않은 법을 자기들의 치부와 비리를 덮으려고 무리하게 한다는 것을 국민들이 다 알면 공수처는 제대로 굴러갈 수가 없고 정권 자체의 몰락을 재촉할 것"이라고 날을 세웠다.

그는 이어 "이 법이 왜 악법이고 어떻게 폭정하는지를 국민에게 최대한 알려야 한다. 필리버스터든 법사위 전체회의든 참석해 조목조목 알리는 것이 방법이라고 생각"이라며 "법이 허용하는 모든 범위 안에서 반대하고 투쟁할 것"이라고 말했다. 삭발, 단식투쟁 등 장외투쟁에 대해서는 "고려하고 있지 않다"며 "이 정권이 코로나로 집회하는 것을 억누르지 않았다면 지금 광화문에 정권 퇴진 목소리가 넘쳐났을 것"이라고 강조했다.

