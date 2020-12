공수처법 안건조정위 언론에 비공개…野 "언론 공개 두렵나"

[아시아경제 이지은 기자, 김혜민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처) 법 개정안이 안건조정위에서 논의되는 가운데, 여당이 비공개 의결을 결의하자 야당이 "언론 공개가 두렵나"며 항의하고 나섰다.

국회 법제사법위원회는 8일 오전 안건조정위를 열고 야당의 공수처장 비토권을 무력화하는 것을 골자로 하는 공수처법 개정안을 논의한다.

안건조정위원회는 더불어민주당 간사 백혜련 의원와 박범계·김용민 의원, 국민의힘 간사 김도읍 의원과 유상범 의원이, 비교섭단체 몫으로는 최강욱 열린민주당 의원이 지명됐다. 사실상 여야 4대 2구도다. 이날 회의는 4대 2로 비공개 의결을 결정했다.

이에 야당은 비공개 의결을 비판하며 법사위 앞에서 항의에 나섰다. 최형두 국민의힘 원내대변인은 "이렇게 중요한 것을 왜 공개하지 않나, 펜기자와 카메라 기자 모두 밀려나왔다"며 "여야 논의를 무시하고 자기들 말 잘 듣는 공수처장을 뽑겠다고 하는 것 아닌가"라고 목소리를 높였다.

김도읍 의원 "박범계 위원장께 안건조정위 공개 요구를 하고 있다"며 "요구할 사항이 아니라 국회법 원칙에 따라 공개가 원칙"이라고 말했다.

