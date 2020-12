홈앤쇼핑, '공정거래 자율준수 프로그램' 도입 선포식 개최

내부 준법시스템 강화로 중소기업과의 동반성장 및 소비자권익 보호 증대

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 강서구 마곡동 본사에서 '공정거래 자율준수 프로그램(이하 CP) 선포식'을 개최했다고 8일 밝혔다.

홈앤쇼핑이 도입한 CP는 공정거래 관련 법규를 자율적으로 준수하기 위해 운영하는 준법시스템 및 행동규범으로서 자체적으로 제정해 운영하는 내부 준법시스템이다. 김옥찬 대표가 직속 관리하며 이날 열린 선포식에서 자율준수관리자로 이원섭 부사장을 임명했다. 자율준수사무국은 대외협력팀이 전담하며 전 부서 팀장들이 자율준수담당자를 맡는다. 김옥찬 대표는 중소기업과의 상생 및 동반성장을 통해 소비자 권익 실현에 앞장서기 위한 노력의 일환으로서 CP를 도입한다고 설명했다.

앞서 홈앤쇼핑은 윤리경영 및 준법경영을 위해 지난 9월 윤리위원회 2기를 출범해 보다 윤리적이고 투명한 의사결정 경영환경 구축에 박차를 가하고 있다. 지난 7월부터 방송 신뢰성 확보 및 방송심의제재 축소를 위한 활동으로 ▲건상식품 등 높은 리스크 상품 사전 심의 강화 ▲대본심의를 통한 쇼호스트 멘트 오류방지 개선 ▲렌탈 상품기술서 품질보증(QA)과정 ▲라이브 심의 등을 새롭게 도입해 시행 중이다. 또한 협력사와의 투명한 관계 유지와 내부직원 윤리의식 고취를 위해 사내·외 소통 및 제보채널을 운영하고 있다.

김옥찬 홈앤쇼핑 대표는 "공정거래는 글로벌 시장의 흐름이며 지속가능경영의 필수불가결한 요소"라며 "공정거래 자율준수 프로그램 운용에 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

