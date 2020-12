8일 서울 중구 은행회관에서 김용범 기획재정부 1차관 주재로 열린 '거시경제 금융회의'에 금융감독원 관계자들의 자리가 비어 있다. 이날 금융감독원에 코로나19 확진자가 발생해 관계자들은 회의에 불참했다. /문호남 기자 munonam@

