한국 주도 '인종차별 반대' 결정문, 유네스코 집행이사회서 만장일치 채택

연대와 포용을 위한 세계시민교육 우호그룹이 제출

특정 인종·국적자에 대한 가짜뉴스, 혐오발언 등 대응 위한 연대 강화 내용 담아

[아시아경제 임철영 기자] 유네스코 집행이사회에서 한국이 주도하고 있는 연대와 포용을 위한 세계시민교육 우호그룹이 제출한 ‘인종차별 반대’ 결정문이 만장일치로 채택됐다고 외교부가 8일 밝혔다. 유네스코 집행이사회는 오는 10일까지 화상으로 개최된다.

특히 한국이 주도한 결정문 부속서 ‘인종 차별 철폐를 위한 국제적 요구(Global Call against Racism)’에는 코로나 상황 하에서 발생한 혐오와 차별에 대응하기 위해 세계시민교육을 통한 교육의 중요성을 강조하는 내용이 포함됐다. 한국이 주도한 결정문 채택을 지지하기 위해 우호그룹을 비롯해 집행이사국 35개국, 비이사국 5개국이 공동제안국(co-sponsor)으로 참여했다.

결정문은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹은 특정 인종이나 국적자에 대해 가짜뉴스, 혐오발언, 폭력을 행사하는 상황을 만든 만큼 이에 대응하기 위해 포용과 연대 증진 및 강화 필요성을 강조했다. 이에 인종차별을 야기하는 근본적인 문제를 유네스코의 교육, 문화, 정보통신 분야 등 활동을 통해 해결할 것을 촉구하고 세계시민교육을 통해 학생들에게 포용, 연대, 양성 평등, 평화의 문화, 비폭력, 타인 존중 등의 가치 교육 및 실천 필요하다는 내용을 담았다.

외교부 당국자는 "이번 결정문 채택은 코로나19 상황에서 연대와 협력을 추구하는 세계시민교육이 중요한 교육적 가치로 실행돼야 한다는 것을 재확인하는 기회가 됐다"면서 "팬데믹 위기 극복을 위한 혐오와 차별 방지에 있어 한국의 리더쉽을 공고히 하는 계기가 된 것으로 평가된다"고 설명했다.

외교부는 코로나19 대응 관련 국제연대와 협력을 증진할 목적으로 우리 주도로 5월 유엔, 세계보건기구(WHO), 유네스코에서 세 개의 우호그룹을 출범시킨 바 있다. 한국은 우호그룹의 다양한 활동을 통해 코로나 관련 주요 국제이슈를 선도하며 회원국 간 협력 강화에 기여해왔다.

그간 유네스코 연대와 포용을 위한 세계시민교육 우호그룹은 5월 26일 출범과 함께 코로나19 대응 관련 혐오와 차별 방지에 대한 공동성명을 발표하고 3차례 대사급 회의를 개최하는 등 혐오와 차별 문제에 적극 대응해 왔다. 앞으로도 한국이 주도하는 세계시민교육의 전 세계적 확산과 전파를 위해 국제연대를 더욱 강화할 계획이다.

?

이어 우호그룹은 지난 11월 2일 세계시민교육 인식제고를 위한 온라인 세미나를 개최했고, 12월에는 온라인 워크숍 개최를 통해 세계시민교육 관련 각 국 모범사례를 학습하는 기회를 제공할 예정이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr