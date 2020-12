美, 中 최고권력기관 전인대 상무위 부위원장 전원 제재

홍콩 보안법 관련 행보 겨냥

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 정부가 이번에는 중국의 최고입법기관인 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 부위원장 14명 전원을 제재 명단에 올렸다. 내년 1월 20일 정권교체를 앞두고도 트럼프 정부의 대 중국 압박 수위는 계속 높아지고 있다.

미 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 7일(현지시간) 왕천과 차오젠밍 등 중국 전인대 상무위원회 부위원장 14명을 제재 대상에 올렸다고 발표했다. 리잔수 전인대 상무위원장은 제재 대상에서 빠졌다.

전인대는 우리의 국회에 해당하며 상무위원회는 중국내에서도 가장 강력한 권력집단이다. 상무위부위원장은 국회부의장 급이다.

마이크 폼페이오 미 국무장관은 성명을 통해 "홍콩 국가보안법의 마련과 채택, 시행과 관련해 전인대 상무위 부위원장 14명을 제재한다"면서 "상무위는 중국이 반체제 인사를 억압하고 중국의 억압정책에 항의하는 이들을 체포하는 데 동원돼온 홍콩 국가보안법을 만장일치로 채택했다"고 설명했다.

이번 조치에 따라 상무위 부위원장들 본인과 직계 가족은 미국 방문이 금지된다. 미국내 자산도 동결되며 미국인과의 거래도 금지된다.

미국의 이번 조치는 전인대 상무위가 지난달 11일 홍콩 입법회 의원의 자격요건에 대한 결정을 채택하면서 홍콩 정부에 의원직 박탈 권한을 부여하자 홍콩 정부가 야당 의원 4명의 의원직을 박탈한 데 대한 대응으로 해석된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr