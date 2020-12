국립현대미술관 등 서울 소재 국립문화예술시설 8~18일 휴관

[아시아경제 박병희 기자] 문화체육관광부(문체부)는 오는 8~18일 서울시 소재 국립문화시설의 운영을 중단한다고 7일 전했다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 6일 수도권 지역 사회적 거리두기를 2.5단계로 격상(12월8~28일)했다. 사회적 거리두기 2.5단계에서는 수도권 소재 국·공립 실내 문화시설은 수용 인원의 30%로 제한해 운영할 수 있다. 하지만 문체부는 서울시의 방역 상황이 엄중함을 고려해 서울시가 지난 4일 제안한 서울 소재 국립문화시설 운영 중단 건의를 수용했다고 밝혔다.

이에 따라 8~18일 서울시에 소재한 국립중앙박물관, 국립민속박물관, 국립현대미술관, 국립중앙도서관 등 9개* 소속 박물관·미술관·도서관의 휴관을 결정하고, 국립중앙극장, 국립국악원 등 8개 공연기관**과 국립극단 등 7개 국립예술단체***의 공연도 중단한다.

문체부는 19일 이후 국립문화예술시설의 재개관과 국립예술단체의 공연 재개 여부는 수도권의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 추이에 따라 중대본과 협의해 결정할 예정이라고 전했다.

* 9개 박물관·미술관·도서관: 국립중앙박물관, 국립민속박물관, 대한민국역사박물관, 국립한글박물관, 국립현대미술관 2개(서울, 덕수궁), 국립중앙도서관 2개(본관, 어린이청소년도서관), 국립장애인도서관

** 8개 공연기관: 국립중앙극장, 국립국악원(서울 본원), 정동극장, 명동예술극장, 소극장 판, 백성희·장민호 극장, 예술의전당, 아르코·대학로 예술극장(단, 민간대관 등 공연 취소가 불가한 경우 예외)

*** 7개 국립예술단체: 국립극단, 국립발레단, 국립오페라단, 국립현대무용단, 국립합창단, 서울예술단, 코리안심포니오케스트라 (서울 개최 공연 중단)

