함안군 ‘통 큰 결단’ 연말연시 주요행사 취소한다

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 함안군은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산 방지를 위해 신년 해맞이 행사 등 연말연시 주요 행사를 취소한다고 7일 밝혔다.

군은 전국적으로 코로나19의 산발적 확산세가 지속되며 겨울철 피해가 더욱 커질 것이 우려돼 이와 같은 결정을 내렸다.

이에 따라 매년 군청 광장에서 대규모로 개최하던 신년 해맞이 행사를 비롯해 '축구인의 밤', '배구인 화합의 밤', '상공인 송년의 밤' 등 각종 연말 행사가 취소됐다.

시무식 또한 공식행사는 취소하고 유튜브 등을 통한 새해 인사로 대체키로 했다.

조근제 군수는 “지금까지 여러 어려움 속에서도 코로나의 지역확산 방지를 위해 보여줬던 군민들의 자발적인 협조에 감사의 말을 전한다”면서 “자칫 연말연시 들뜬 분위기 속 방심이 코로나 확산으로 이어질 수 있는 만큼 올해는 나와 가족, 이웃들을 위해 '잠시 멈춤'에 적극적으로 협조해 주시길 당부드린다"고 말했다.

