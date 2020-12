이용빈 의원 “광주 장록습지, 국내 첫 도심국가습지 지정 환영”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용빈 국회의원(더불어민주당·광주 광산구갑)은 7일 환경부가 광주 장록습지를 습지보호구역으로 지정·고시한 것에 대해 “국내에서 최초로 도심국가습지로 지정된 것을 환영한다”고 밝혔다.

이 의원은 “이번 국가습지보호구역 지정은 광주시민과 전문가, 관계부처 간 참여거버넌스를 통해 얻어낸 결실이다”면서 “광주광역시는 시민들의 85.8%라는 찬성을 잊지 않고 습지 주변 난개발이 되지 않도록 생태보전, 치수대책 등에 우선한 원칙으로 상생과 재생의 해결책을 제시하길 바란다”고 강조했다.

이어 “순천만, 태화강 등 아름다운 자연환경 복원과 보존에 시민과 자치단체가 한마음으로 참여해 이뤄 낸 사례를 본받아 황룡강 국가정원 조성 사업으로 힘 있게 추진할 것을 제안드린다”면서 “광주 장록습지는 도심에서는 보기 드물게 잘 보존된 습지라는 점에서 국가로부터 고유성과 가치를 인정받았다”고 덧붙였다.

그러면서 “이번 고시를 기점으로 이미 훼손된 황룡강의 수질과 주변 생태환경을 복원하는 작업이 빨리 진행돼야 한다”면서 “장록습지는 국가 습지에 걸맞은 생태계로 복원해서 다음 세대에 물려주기 위해서는 보존구역 이외의 주변 지역 난개발을 막고, 황룡강 일대의 역사, 문화, 예술자원을 아름다운 생태환경과 잘 엮어 지역 문화관광콘텐츠로 발전시켜야 한다”고 말했다.

또 “이번 본회의에서 공동발의한 ‘수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률’ 개정안이 통과돼 권역별로 국가정원을 조성할 수 있도록 하는 근거가 확보됐다”며 “황룡강 국가정원 조성 사업을 펼쳐 황룡강을 머물고 싶고, 다시 찾아오고 싶은, 모두에게 사랑받는 곳으로 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

