[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 수심이 깊은 호수에 빠져 허우적대는 60대를 인근을 지나던 20대가 물속에 뛰어들어 구조했다.

7일 오후 3시 57분께 경남 창원시 의창구에 있는 용지호수에 A 씨(63)가 빠졌다.

인근 호수에서 조깅하던 B(27) 씨가 이 모습을 보고 119에 신고한 뒤 물로 뛰어들었다. 이후 소방대원이 오기 전까지 B 씨는 A 씨가 물에 떠내려가지 않게 잡고 있었다. 이어 출동한 소방당국에 의해 둘 다 구조됐다.

이들은 저체온증과 기력저하 증세만 보일 뿐 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐다.

경찰과 소방당국은 이들을 상대로 사고 경위를 조사 중이다.

