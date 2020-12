에어비앤비, IPO 열기에 공모가 상향…기업가치 최대 420억달러 이를 듯

[아시아경제 나주석 기자] 세계최대 숙박공유 사이트 에어비엔비가 공모가를 상향 조정했다.

월스트리트저널(WSJ은 6일(현지시간) 에어비엔비는 주당 44~50달러의 공모가를 56~60달러로 상향조정했다고 보도했다. 변경된 공모가에 따르면 에어비앤비의 기업가치는 최대 420억달러(45조4700억원)가 된다. 에어비엔비의 기업공개(IPO)는 오는 10일로 예정됐다.

에이비앤비보다 하루 먼저 공모에 나서는 음식 배달 서비스 앱 도어대시의 경우에는 주당 90~95달러의 공모가를 책정했다. 공모가를 토대로 기업가치를 환산하면 360억달러에 이른다.

WSJ는 올해 연말 주식 시장의 상승에 더해 IPO 기대감까지 이어진 결과로 소개했다.

에어비앤비와 도어대쉬는 로드쇼 등에서 이미 인기를 확인했다.

올해 미국 시장은 IPO를 통해 1400억달러의 자금이 보였다. 이는 딜로직이 1995년 이후 자료를 취합한 이래로 최대 규모로, 1999년 닷컴 열풍 당시의 IPO 기록을 뛰어넘는 수준이다.

