"中·日 외무장관 합의했지만…국방당국 핫라인 연내 개설 어려워"

"회선 공사 등 절차로 내년에야 가능할 듯"

[아시아경제 정현진 기자] 중국과 일본 국방 당국이 추진하기로 한 핫라인 개설이 연내에 실현되기 어려운 상황이라고 7일 산케이신문이 보도했다.

보도에 따르면 중국과 일본은 지난달 24일 도쿄에서 열린 중·일 외교장관 회담의 의제 중 하나였던 국방 당국 간 핫라인 개설과 관련해 아직까지 조율 작업을 진행하고 있다. 회담 당시 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장은 공동 기자회견에서 핫라인을 연내에 개설하기로 합의했다고 발표했다.

산케이는 "핫라인을 어느 수준으로 개설할지에 대해 방위당국간 조율이 끝나지 않아 방위성 간부가 왜 연내라고 했는지 의아해 하고 있다"고 전했다. 일본의 한 외무성 관계자는 왕이 부장이 '연내 개설'을 언급한 것은 "왕 씨 마음의 표현"이라며 현실적으로는 어렵다는 뜻을 내비치기도 했다.

중국과 일본은 양국간 우발적 충돌을 피하기 위한 '해공 연락 메커니즘'을 2018년 6월부터 운용하고 있다. 함선과 항공기가 현장에서 직접 교신하며 국방 당국 간 정기 회의에서 운용 상황을 협의하고 있다. 다만 긴급한 상황에서 서로의 의도를 확인하기 위한 국방 당국 간 핫라인은 없어 양국 외무장관이 지난 회담에서 핫라인을 개설하자고 합의했다고 산케이는 전했다.

산케이는 "회선 공사 등에 필요한 절차도 있어 핫라인 개설은 내년에야 가능할 것"이라고 전했다. 일본 정부 관계자는 "제대로 일을 하고 있다는 베이징을 향한 메시지였을 것"이라고 왕이 부장의 의도를 분석했다고 산케이는 덧붙였다.

