에이치엘비, 리보세라닙 글로벌 권리 최종 인수완료

[아시아경제 유현석 기자] 에이치엘비는 지난 4일 리보세라닙의 글로벌 특허권자인 어드벤첸 난징(Advenchen Nanjing)과 중국 특허권자인 SFFT Developing(항주용위의약과기 유한공사)에 양수도 대금을 전액 지급하면서 리보세라닙의 글로벌 권리 인수를 위한 모든 계약절차를 완료했다고 7일 밝혔다.

지난해 10월부터 시작된 협상이 1년2개월만에 마무리된 것이다. 권리 양도법인인 어드밴첸 난징과 SFFT Developing는 양수도금액 4200만달러(약 451억원)중 1500만달러(약 161억원)를 현금으로 지급받고, 나머지2700만달러(약 290억원)는 전액 에이치엘비 유상증자에 참여했다.

에이치엘비 관계자는 “리보세라닙의 원개발자인 폴첸은 누구보다도 리보세라닙의 높은 잠재력과 미래 가치를 확신하고 있어 글로벌 블록버스터급 신약의 탄생 과정을 함께하기 위해 유증에 참여한 것”이라고 밝혔다. 신주는 1년간 보호예수된다.

리보세라닙은 2014년 중국에서 위암 치료제로 시판된 이후 매년 매출이 꾸준히 상승, 지난해에만 약 3500억원의 매출을 올린바 있고, 간암 2차 치료제로도 시판허가 직전에 있다. 또 비소세포폐암, 난소암, 유방암 등에 대해서도 병용으로 임상 3상을 승인받는 등 적응증을 빠르게 확장하고 있어 향후 에이치엘비의 로열티 수익은 커질 것으로 전망된다.

항서제약으로부터 로열티를 받는 기간내에 리보세라닙의 글로벌 상업화가 실현된다면, 에이치엘비는 중국에서의 안정적 로열티 수익과 함께 글로벌 매출에 따른 수익을 동시에 확보하게 되는 것이다.

에이치엘비는 현재 말기 위암을 대상으로 미국 FDA에 리보세라닙의 판매허가신청(NDA)을 준비하고 있으며 선양낭성암, 간암 1차, 위암 2차, 대장암 3차, 육종 등에 대한 글로벌 임상을 진행하고 있다.

특히 최근 한국과 이스라엘에서 '환자 치료 목적 사용 승인’을 받음으로써 표준치료에 실패한 위암 말기 환자를 대상으로 사용될 예정이다.

안기홍 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 103,900 전일대비 8,600 등락률 +9.02% 거래량 2,589,001 전일가 95,300 2020.12.07 14:12 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 줄기세포 테마 상승세에 8.39% ↑ 기관·외국인 순매도세에 코스피·코스닥 하락전환코스피 '2700시대' 왔다…'7만전자' 된 삼성전자 close 부사장은 “리보세라닙의 글로벌 권리이전 절차가 모두 완료됨에 따라 에이치엘비의 안정적인 영업이익 확보는 물론 기업 가치 극대화를 위한 오랜 노력이 결실을 맺었다“며 “현재 진행중인 글로벌 임상과 시판허가 절차에 집중하여 빠른시일내 상업화에 도달함으로써, 항암의 고통에 시달리는 전세계 환자들에게 희망이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr