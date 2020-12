주호영 "법무부 불법감찰 대검으로 이첩…증거 아직 많다"

[아시아경제 이지은 기자] 법무부의 김학의 전 차관 불법감찰 의혹을 제기한 주호영 국민의힘 원내대표가 7일 대검찰청으로 사건을 이첩하겠다고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 "법무부의 이 문제에 대한 입장이 손바닥으로 하늘을 가리려는 태도"라며 이같이 말했다.

앞서 주 원내대표는 법무부가 지난해 김 전 차관을 100여차례 불법 사찰했다며 의혹을 제기한 바 있다. 이에 대해 법무부는 "법령에 따른 것"이라고 해명했다.

주 원내대표는 "우리는 이미 법무부 내부에서 '이 사건이 법적으로 문제있다'며 오고간 문서가 있는 것도 알고 있다"며 "자기들이 불법이라고 해놓고 이제와서 당치도 않은 조항을 들어서 적법한 업무수행이라고 하고 있다"고 비판했다.

그는 "(이번 건이) 적법하다면 출국금지 조치 없이 누구든 출입국 상황을 들여다볼 수 있다는 것"이라며 "한가지 잘못을 덮으려 여러 거짓말을 반복하는 것은 거둬 달라. 우리는 더 많은 증거와 자료를 갖고 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr