네이버 쇼핑라이브, 40만명 지갑 열었다…누적 조회수 4500만

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 지난 7월 출시한 '쇼핑라이브'의 4개월 간 누적 시청 조회수가 4500만회를 기록했다고 7일 밝혔다.

네이버에 따르면 네이버 쇼핑라이브 11월 판매자수는 전월 대비 20%, 라이브 콘텐츠수는 40% 늘었다. 거래액 규모도 지난달 대비 75% 성장했다. 서비스 초창기인 8월과 비교하면 340% 증가했다.

네이버 쇼핑라이브는 스마트폰으로 누구나 라이브에 참여할 수 있다는 점에서 인기가 높다. 주 1회 이상 라이브를 진행하는 판매자들도 전월 대비 80% 증가했다. 쇼핑라이브를 통해 구매를 한 고객은 40만명에 이른다.

네이버 쇼핑라이브가 비대면 소비의 판로가 되면서 다양한 성공 사례들도 나오고 있다. 1시간동안 거래액 10억을 돌파해 매진을 기록한 가전업체가 등장하기도 하는가 하면, 직접 바다에서 잡아 올린 대게를 판매하는 '대한민국농수산' 스토어의 단골 손님은 18만명까지 늘었다.

최근엔 커머스 뿐 아니라 패션쇼, 박람회 등에서도 쇼핑라이브를 활용하는 사례가 생겨나며 라이브 콘텐츠의 종류도 다양해지고 있다.

네이버 쇼핑라이브를 이끄는 송재훈 리더는 "네이버 쇼핑라이브는 다양성의 가치를 중심으로 삼고 신기술을 접목해 이용자와 판매자를 연결하는 실험을 이어나갈 것"이라며 "많은 중소사업자(SME)들과 다양한 판매자들이 쇼핑라이브를 적극적으로 활용해 사업을 성장시킬 수 있도록 관련 교육 지원도 확대하는 등 라이브 커머스 시장을 선도하겠다"고 밝혔다.

