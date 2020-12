힐스테이트 도안 2차, 청약 경쟁률 '67대 1'

[아시아경제 김유리 기자] 현대엔지니어링이 대전 도안신도시에 선보인 주거용 오피스텔 '힐스테이트 도안 2차'가 평균 경쟁률 67대 1로 청약 접수를 마감했다. 올 상반기 평균 223대 1의 경쟁률로 계약 시작 4일 만에 완판된 '힐스테이트 도안'에 이어 높은 경쟁률로 청약 마감이 이뤄졌다.

7일 현대엔지니어링에 따르면 앞서 이 회사가 지난 2~3일 자사 홈페이지를 통해 실시한 힐스테이트 도안 2차 청약은 516실 모집에 3만4740건이 접수돼 평균 67.32대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 6619건이 접수돼 330.95대 1의 경쟁률을 보인 4블록 1군에서 나왔다.

분양 관계자는 "힐스테이트 도안 바로 옆에 들어서는 후속 단지로 도안신도시 내에 부족한 중소형 평형으로 구성된 데다 타 단지에서 보기 힘든 저층부 다락 특화설계, 현대엔지니어링의 특화 주거상품인 '넥스트 스마트 솔루션' 국내 최초 적용 등이 강점으로 작용했다"고 설명했다.

힐스테이트 도안 2차는 대전시 유성구 용계동 667-1 일원에 지하 4층~지상 14층, 8개동, 516실로 지어지는 주거용 오피스텔이다. 오피스텔은 4블록 258실, 7블록 258실로 나뉘어 공급됐으며, 3~4인 가족이 거주할 수 있는 전용면적 84㎡로 구성된 것이 특징이다. 단지 저층부에는 단지 내 상업시설인 '힐스에비뉴 도안 2차'가 총면적 약 1만7159.57㎡, 총 166개 점포 규모로 조성된다.

당첨자 계약은 7일까지며 1차 계약금 1000만원 정액제와 중도금 60% 이자후불제가 제공된다. 상업시설의 경우 중도금 40% 무이자가 제공된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr