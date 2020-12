[아시아경제 성기호 기자] 서강대학교가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 다녀간 건물을 임시 폐쇄했다.

서강대는 6일 "코로나19 확진자가 리치과학관(R관)을 출입한 사실이 확인됐다"면서 "국가 방역지침에 따라 이날부터 오는 8일 오전 7시까지 리치과학관을 임시 폐쇄한다"고 공지했다.

R관은 전날 수시모집 논술시험이 치러졌던 곳이다. 다만 시험이 진행된 곳과 확진자가 머문 곳은 다른 층에 있어서 동선이 겹치진 않는 것으로 전해졌다.

