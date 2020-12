"주접떨지 마, 어차피 잘 먹고 잘산다→죄송" BJ철구 아내 외질혜, 결국 사과

[아시아경제 최은영 기자] 아프리카TV BJ 철구의 아내 BJ 외질혜가 남편의 부적절한 발언을 두둔한 것에 대해 사과했다.

5일 외질혜는 자신의 인스타그램을 통해 "(철구 논란 당시)나도 방송을 진행하고 있어 사실관계를 정확히 알지 못했다"라며 "방송 상황을 채팅으로만 알 수 있는 상황이었고 이간질러로 확신하여 (논란이 된) 발언을 하게 됐다"라고 해명했다.

이어 "많은 분들이 상황을 알고 난 후에 (논란이 된) 발언을 했다고 생각해 말씀드린다"라며 "발언으로 불쾌하셨을 모든 분께 대단히 죄송하다는 말씀을 드린다"라고 전했다.

앞서 지난 4일 외질혜는 부적절한 언행으로 물의를 일으킨 남편 철구에 대한 질문에 "주접떨지 마라. 박미선이라고 했다잖아"라고 말해 논란을 낳았다.

이어 "어떻게든 뭐 하나 하려고 그러는데 그래봤자 잘 먹고 잘산다. 억까(억지로 까는 것)하지마라. 큰일 났다고 하는데 괜찮다. (방송) 정지당하면 휴방하면 되는 거고 나는 방송할 거니까 그 어그로 내가 받으면 된다"라고 말했다.

또한, 철구가 이날 실시간 검색어에 오른 것에 관해서는 "실검(실시간검색어) 어떻게 하냐고? 어차피 잠잠해질 텐데"라고 맞받아쳤다.

한편 철구는 지난 3일 아프리카 TV 채널 생방송 도중 BJ애교용에게 "홍록기 닮았다"라는 말을 듣자 "박지선은 XX세요"라고 말해 논란이 됐다. 시청자들이 '고인 모독'이라며 항의하자 "박미선이라고 얘기한 것"이라고 둘러댔지만, 이후에도 "박미선이면 괜찮은 거냐"는 항의가 빗발쳤다.

이에 박미선은 자신의 인스타그램에 철구 관련 기사 사진을 올리며 "누구세요? 내 외모 지적하기 전에 거울부터 보고 얘기하시죠. 살다가 별일을 다 겪네. 생각하고 얘기하라고 뇌가 있는 겁니다"라고 강하게 비판했다.

철구의 부적절한 언행이 도마 위에 오르자, 그의 어머니는 "철구가 또 뭘 잘못했군요. 미안합니다. 내가 (대신) 욕먹겠다"라고 사과하면서도 "욕하는 분들은 지금껏 살면서 실수 안 하고 살았는지 한 번쯤 친한 지인들에게 물어보는 기회도 가졌으면 좋겠다"라고 말해 논란에 불을 지폈다. 이어 아내 외질혜까지도 "주접떨지 마. 그래봤자 잘 먹고 잘산다" 등의 발언으로 누리꾼들의 비난을 받았다.

이들의 막말 논란에 누리꾼들은 "제발 말 좀 조심해라. 말이면 다인 줄 아느냐?", "너무 논란이 많아 이제는 반성도 안 하는 듯" 등의 반응을 보이고 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr