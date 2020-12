신한카드 '늘테크', 업계 최초 아시아·태평양 유튜브 최우수 광고로 선정

약 800만의 유튜브 조회수

1200여개 영상 댓글 달려

[아시아경제 기하영 기자]신한카드 '늘테크' 편이 업계 최초로 한국을 대표하는 광고로 선정됐다.

신한카드는 '신한카드만의 금융 기술'이라는 테마로 제작된 '늘테크' 광고 영상이 구글이 최근 발표한 아시아·태평양(APAC) 13개국 지역의 유튜브 광고 리더보드로서 대한민국의 최우수 광고영상에 선정됐다고 6일 밝혔다.

구글에서 매월 발표하는 아시아·태평양 유튜브 광고 리더보드는 아태 지역 13개 국가에서 선보인 전체 유튜브 광고들의 조회 수, 총 시청시간, 시청자 유지도 등을 종합해 각 국가별로 가장 우수한 광고 영상을 선정한다.

신한카드 늘테크 광고편은 올해 10월 한국을 대표하는 영상으로 업계 최초로 이름을 올렸다. 현재 유튜브 영상 조회 수는 756만회, 유튜브 영상에 달린 댓글도 1200개가 넘는다.

구글 측은 유튜브 시청률이 가장 높은 2030세대를 대상으로 디지털·마이데이터 사업을 성공적으로 수행하고 있는 회사로 신한카드의 브랜드 이미지를 각인시킨 점이 주효한것으로 평가됐다고 설명했다.

해당 광고는 업그레이드된 신한페이판의 고객 자산관리 기능을 강조하는 내용을 담았다. 배우 안효섭을 모델로 기용해 일상 생활 속 늘 함께하는 신한카드를 통해 디지털 라이프를 견인하는 모습을 그린 것이 특징이다.

문동권 신한카드 경영기획그룹장은 "이번 대한민국의 최우수광고영상 선정은 그 동안의 고객과의 효과적인 디지털 소통이 대외적으로 인정받았다는데 그 의미가 크다고 생각한다"며 "앞으로도 신한금융그룹의 '일류 신한' 전략에 걸맞은 창의적인 콘텐츠 제작과 미디어 소통을 통해 신한카드만의 차별화된 브랜드 이미지를 제고해 나갈 예정이다"고 말했다.

