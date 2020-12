[아시아경제 배경환 기자] 경기 구리시는 시청 직원 1명을 포함해 총 5명이 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 5일 밝혔다.

시청 직원인 구리시 123번 확진자는 지난달 23~27일, 지난달 30일부터 이달 3일 시청에 출근했으며 4일 보건소에서 검사를 받고 이날 확진 판정을 받았다. 이 직원은 서울 동대문구 확진자와 접촉해 감염된 것으로 추정된다.

한편 시는 확진 판정 통보 즉시 전 직원에게 자택 대기를 지시하고 시청사 방역 소독을 했다. 현재 시청 전 직원을 대상으로 진단 검사가 진행 중이다.

