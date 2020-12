[아시아경제 임주형 기자] 건설주택포럼(회장 한정탁)은 부동산산업학회(회장 조인창)와 공동으로 오는 9일 오후 2시 서울역 공항철도 회의실 AREX-3에서 '서울 전셋값 잡을 수 있는가?'를 주제로 정기 세미나를 개최한다.

이 자리에서는 '서울전세시장의 의미와 향후 정책과제'(김진유 경기대교수), '해외사례로 본 주택시장 안정화정책'(김원중 WJ부동산연구소장)이 각각 주제발표되며, 이창무 한양대 교수를 좌장으로 함영진 직방 빅데이터랩장과 최성호 KCB연구소 연구위원의 토론이 이어진다.

세미나는 유튜브를 통해 생중계된다.

