핀트, 종잣돈 모으기 돕는 ‘꾸준히 목표달성’ 서비스 선봬

[아시아경제 이민지 기자] 국내 최초 AI 비대면 투자일임 서비스 ‘핀트’를 운영하는 디셈버앤컴퍼니자산운용이 꾸준한 투자로 종잣돈 모으기를 독려하는 ‘꾸준히 목표달성’ 서비스를 핀트 앱 내 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.

핀트의 꾸준히 목표달성은 고객이 목표한 금액을 매주 2회(월, 수) 투자해 목표 금액 달성을 돕는 서비스다. 투자 목표 금액은 최소 50만원부터 최대 2000만원까지 고객이 원하는 금액을 설정할 수 있다. 투자 기간은 100일과 200일 중 선택 가능하며, 100일 목표는 총 29회, 200일 목표는 총 58회로 투자가 진행된다. 원하는 기간을 설정하면 매주 투자해야 하는 금액을 자동으로 계산해줘 계획적인 투자를 할 수 있도록 도와준다.

새로운 서비스와 함께 특별 이벤트도 진행된다. 내년 1월 31일까지 꾸준히 목표달성 투자를 시작하면 자동 응모되는 이벤트로, 매주 투자 참여 시 추첨을 통해 최대 20만원의 황금 돼지 응원금이 지급된다. 최종 목표금액을 달성 시 최대 2만원의 추가 보너스가 지급된다. 자세한 내용은 핀트 앱 내 공지사항에서 확인할 수 있다.

정인영 디셈버앤컴퍼니자산운용 대표는 “초저금리시대에 재테크가 일상으로 자리잡으며 지속적이고 계획적인 투자의 중요성이 커지고 있다”며 “핀트의 꾸준히 목표달성을 통해 건강한 투자 습관을 기르고 투자에 대한 재미와 성취감을 경험해 보시기 바란다”고 밝혔다.

핀트는 언제 어디서나 쉽고 간편하게 글로벌 분산 투자를 할 수 있는 핀테크 서비스로, 고객의 투자 성향에 따른 맞춤형 포트폴리오 구성 및 운용, 입출금까지 투자의 전 과정을 AI가 대신해 주는 국내 대표 로보어드바이저 기반 간편투자 플랫폼이다. 과거 고액자산가들만이 누려왔던 1대 1 맞춤형 투자일임 서비스를 일반 금융 소비자 누구나 누릴 수 있다는 점에 큰 호응을 얻으며 최근 누적 회원 수 30만명, 누적투자일임 계좌 수 6만명을 돌파하는 등 날로 인기를 더해가고 있다.

