BNK캐피탈, 미얀마 등 해외법인 진출국에 코로나 방역물품 기부

미얀마, 캄보디아, 라오스, 카자흐스탄 등

각국 병원, 복지시설에 마스크 총 10만장 전달



[아시아경제 박선미 기자] BNK캐피탈이 해외법인 진출국 지역민들의 코로나19 극복 지원을 위해 코로나 방역물품을 기부했다고 3일 밝혔다.

BNK캐피탈은 전 세계적으로 유행하고 있는 코로나19의 장기화 우려로 해외법인 현지 지역사회에 생활방역을 통한 코로나19 확산 예방을 돕기 위해 이번 사업을 추진했다고 설명했다.

미얀마 정부병원에 3만장, 캄보디아 정부기관 및 고아원 3만장, 라오스 코로나 검사 지정병원 2만장, 카자흐스탄 국립암케어센터 2만장 등 총 10만장의 방역마스크와 손소독제 등을 전달했다.

류희석 BNK캐피탈 이사는 “코로나19의 장기화로 어려움을 겪고 있는 해외지역 이웃에게 작은 힘이 되고자 이번 사업을 준비했다”며 “앞으로도 사회공헌과 금융 부문에서 다양한 지원 방안을 강구해 기업의 사회적 책임경영 완수에 앞장서도록 하겠다”고 밝혔다.

