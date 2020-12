철도공단, 과천선 노후 전기설비 개량공사 착수

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 3일 수도권 광역철도 중 ‘금정~선바위’ 과천선 구간에 대한 전기설비 개량공사에 착수했다고 밝혔다.

개량공사는 중장기 철도시설 개량투자계획(2018년~2022년)에 따른 수도권 7개 노선(분당·일산·과천·경인·경부·안산·경원선)의 전기설비 집중개량 사업에 일환으로 추진되며 2022년 완료를 목표로 한다.

철도공단은 노후화 된 전기설비를 교체해 수도권 전철구간의 전력품질을 높이고 안산선 및 4호선의 연계운행을 원활하게 할 계획이다.

또 경인선 등 나머지 4개 노선에 대해선 내년 중 공사를 발주해 수도권전철 집중개량사업을 지속적으로 추진할 예정이다. 분당선과 일산선은 올해 상반기 이미 우선 발주해 공사를 시행하고 있다.

철도공단 장봉희 시설본부장은 “개량공사 사업으로 수도권 광역철도 전기설비에 대한 품질향상을 도모하는 등 노후 철도시설물의 지속적인 개량으로 열차 이용객의 편의성을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr