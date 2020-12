"국어영역 작년 수능 보다 쉽다"…신유형·고난도 문제 적어

독서, 지문 길이 적당하고 어려운 개념 없어

비연계 작품·추론 관련 3문항 고난이도 가능성

[아시아경제 이현주 기자, 송승섭 수습기자] 3일 치러진 2021학년도 대학수학능력시험(수능)에서 국어영역은 작년 수능이나 올해 6·9월 모의평가에 비해 전반적으로 쉬웠던 것으로 평가됐다.

국어영역 문제를 분석한 한국대학교육협의회(대교협) 대입상담교사단 오수석 소명여자고등학교 교사는 "올해는 새로운 문항과 고난이도 문제의 변별력이 높지 않다"며 "경제 관련 지문이나 그 안에서의 수학적 계산이 없어 체감 난도가 쉬웠을 것으로 생각한다"고 밝혔다.

문학 영역에서도 대부분 연계 작품이 나와 문제 해결이 큰 어려움이 없었을 것으로 보인다. 현대소설과 고전소설은 EBS와 연계되지 않은 작품이 있었지만 작품 난이도가 높지 않아 어렵진 않았을 것이란 평가다 뒤따른다.

윤상형 영동고 교사는 "수능 국어영역의 난도를 상승 시킨 것이 독서 영역이었는데 지문 길이가 적당하고 어려운 개념이 출제되지 않았다"고 설명했다.

화법과 작문은 평소 교재 등을 통해 많이 접했던 익숙한 유형이 출제됐다. 진수환 강릉 명륜고 교사는 "주어진 지문도 평소에 많이 봤던 질문"이라고 말했다.

고난이도 문항으로는 조선 후기 실학자 박제가의 '북학의'를 제시하고 지문과 연계해 비판적 읽기를 수행한 후 답을 고르라는 20번 문제, 3D 애니메이션과 관련한 비문학 지문을 이해한 뒤 추론으로 적절한 답을 선택해야 하는 36번 문항이 꼽혔다. 고전시가와 고전수필과 관련된 40번 문제도 비연계 작품으로 조금 어렵게 느꼈을 가능성이 있다.

