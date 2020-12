김종철 정의당 대표가 3일 국회에서 열린 상무위원회의에 참석, 중대재해기업처벌법 관련 발언을 하는 도중 '안전그물망이 설치된 공사장 현장과 설치되지 않은 공사장'을 비교하는 사진을 보여주고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.