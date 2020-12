[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 2일 오전 ‘2020년 비만예방의 날 기념’ 보건복지부 장관 기관 표창 수상을 축하, 수상에 힘쓴 직원들을 격려했다.

구는 비만 관리에 대한 구민의 관심 제고와 건강관리를 위해 아동·청소년 비만 예방을 위한 건강한 돌봄 놀이터 운영, 대국민 건강증진 합동 캠페인 참여 등 다양한 프로그램을 운영해왔다.

채현일 구청장은 "코로나19와 추워진 날씨로 운동하기 어려운 상황이지만, 일상생활 속에서 실천할 수 있는 다양한 건강증진 사업을 적극 추진, 구민의 건강한 일상과 행복을 지켜내겠다"고 전했다.

