유한킴벌리, ‘2020 한국의 경영대상’ 5년 연속 수상

우리강산 푸르게 푸르게·공유가치창출·스마트워크 등 사회발전 기여 노력

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 ‘2020 한국의경영대상’ 사회가치 최우수기업에 선정됐다고 2일 밝혔다. 이번 수상으로 유한킴벌리는 사회가치 최우수기업을 5년 연속 수상하게 됐다.

한국능률협회컨설팅이 주관하는 ‘한국의경영대상’은 올해로 33회째를 맞았다. 탁월한 경영혁신 성과를 바탕으로 존경과 신뢰를 받는 롤모델 기업을 선정해 매년 시상하고 있다.

기업 공익캠페인 ‘우리강산 푸르게 푸르게’로 잘 알려진 유한킴벌리는 1970년 유한양행과 킴벌리클라크의 합작사로 설립됐다. 기저귀, 생리대, 미용티슈 등을 생활필수품으로 정착시키며 우리 사회의 위생과 생활문화 발전에 큰 변화를 가져왔다.

유한킴벌리는 생활용품 기업으로서 건실한 경영성과와 더불어, 윤리경영, 사회공헌, 노경화합, 스마트워크 등에서 모범적 경영사례를 지속적으로 제시해 왔다. 또한 연간 100만패드의 생리대 기부, 발달장애 청소녀를 위한 ‘처음생리팬티’, 기저귀와 마스크 기부 등 소외계층을 배려한 제품들을 제공해 제품의 사회적 책임 수행에도 노력을 기울여 온 점을 높이 평가 받았다.

유한킴벌리가 1984년부터 37년간 지속해 오고 있는 ‘우리강산 푸르게 푸르게’ 캠페인은 우리나라 성인 85% 내외(엠브레인 리서치, 2020년 조사)가 인지할 정도의 국민캠페인으로 자리잡고 있다.

국?공유림 나무심기와 숲가꾸기를 통해 현재까지 총 5천 3백만 그루의 나무를 심고 가꾸어 왔다. 더불어 약 730여개의 학교에 학교숲을 조성하고, 황사와 미세먼지의 발원지인 몽골에는 여의도의 11배에 이르는 ‘유한킴벌리 숲’을 조성하는 등 지구 기후변화에도 능동적으로 대응하고 있다.

또한 2012년부터 디펜드 매출의 일부를 시니어 일자리 기금으로 기탁해 함께일하는재단 등과 협력해 시니어일자리 창출과 시니어비즈니스 기회 확장의 공유가치창출 활동을 추진하고 있다.

이 과정에서 38개의 시니어 비즈니스 소기업 육성과 함께 700개 이상의 시니어 일자리 창출, 시니어케어매니저 육성을 통한 165개 시설, 누적 210,380명에 대한 치매예방/위생교육 제공 등의 성과를 창출했다. 이를 바탕으로 함께일하는재단과 세번째 공유가치창출(CSV) 경영모델인 시니어 소셜벤처기업 ‘임팩트 피플스’를 출범시켰다.

‘임팩트 피플스’는 시니어 일자리?비즈니스 플랫폼 기업으로 기업, 단체 및 공공영역의 협력을 바탕으로 시니어 비즈니스 육성과 양질의 일자리 창출을 목표로 하고 있다고 유한킴벌리 측은 설명했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr