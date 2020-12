경기주택도시公, 옥탑구조물 PC공법 '큰 성과'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 아파트 옥탑 구조물 공사 과정에 신공법인 PC(Precast Concrete)공법을 도입해 큰 성과를 내고 있다.

GH는 지방 공기업 최초로 경기 광주역 행복주택 옥상구조물 공사에 PC 신공법을 적용해 공사기간을 2~3개월에서 3주 이내로 단축시켰다고 2일 밝혔다.

PC공법은 프리패브(Pre-fabrication) 공법을 기반으로 공장에서 콘크리트를 만들어 현장에서 조립ㆍ설치하는 방식이다.

아파트 옥상에서 직접 콘크리트를 타설하는 기존 공사방식에 비해 추락사고 등 중대사고를 줄일 수 있고, 오래 걸리는 공사 기간도 크게 단축시켜 공정 및 품질관리에서 효율성을 끌어올릴 수 있는 장점이 있다.

GH는 신공법 적용을 통해 안전사고 예방과 품질향상, 공사기간 단축 이 가능할 것으로 기대하고 있다.

이헌욱 GH 사장은 "신기술ㆍ신공법 적용을 통해 건설 현장 안전사고를 줄이고, 임대주택의 품질을 지속적으로 개선하여 고품질 주택을 공급하겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr